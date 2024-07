Kees Stevens over verlies ’tweede moeder’: mijn basis is weggevallen

Kees Stevens, man en manager van zanger John de Bever, verloor begin juni na een lang ziekbed zijn oma Miep. Zoals vaste kijkers van realityhit De Bevers weten, was oma Miep (koosnaam ‘Oma Worssie’) meer een moeder dan een oma voor Kees. Dat hij nu zonder haar verder moet valt hem loodzwaar, vertelt hij deze week in Weekend.

‘Oma Worssie’ leed aan longkanker en werd 78 jaar. Dat Miep niet meer te redden was wisten ze allemaal, maar toch heeft ze het kranig een jaar langer volgehouden dan was voorspeld. Een dag voordat ze uiteindelijk haar laatste adem uitblies, voelde ze al dat het einde eraan zat te komen en had ze al afscheid genomen van haar dierbaren, vertelt Kees. “Ze was helemaal op.”

‘Mooi afscheid’

Op 3 juni werd Kees ’s ochtends vroeg wakker gebeld en snelde hij naar zijn oma. Een paar uur later stierf ze. “We waren er allemaal bij, het was een mooi afscheid. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk. Mijn basis die wegvalt, zo voelt het.”

Beeld: Reni van Maren

