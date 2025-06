Journalist en presentator Peter de Bie, weduwnaar van Dieuwertje Blok, overleden

Tekst: Dunya Diercks

Journalist en presentator Peter de Bie is dinsdag, op zijn 75e verjaardag, overleden, meldt Omroep MAX. Peter was de echtgenoot van de begin maart overleden presentatrice Dieuwertje Blok.

Hij was bij het grote publiek vooral bekend als presentator van het goedbeluisterde radioprogramma TROS Nieuwsshow, dat hij vanaf 1996 presenteerde met Mieke van der Weij. Het programma, dat op zaterdagochtend op NPO Radio 1 te horen was, ging de afgelopen jaren verder bij Omroep MAX onder de naam Nieuwsweekend.

De Bie maakte in de jaren zeventig onder meer voor de KRO het radioprogramma Voer voor Vogels. Voor de VARA werkte hij van 1980 tot 1988 mee aan De Stand van Zaken. Het programma won destijds onder meer de Zilveren Reissmicrofoon. Eind 2022 nam hij afscheid van de radio vanwege zijn gezondheid. Hij leed onder meer aan hartfalen.

‘Soort echtgenoot’

Omroep MAX-baas Jan Slagter is diep geraakt door de dood van De Bie. “Met het overlijden van Peter moeten we tot mijn grote verdriet weer een publieke omroepicoon missen.” Zijn radiocollega Mieke van der Weij prijst zijn humor en het feit dat hij “totaal onverschrokken” was “in dat hiërarchische Hilversum”. “Peter was na 25 jaar een soort echtgenoot die je gelukkig niet de hele dag om je heen had, ik had hem voor geen goud willen missen.”

Beeld: ANP