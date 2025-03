Weduwnaar Dieuwertje Blok over uitvaart: ze wilde een feestje en ze kréég een feestje

Tekst: Dunya Diercks

Peter de Bie, de weduwnaar van Dieuwertje Blok, vertelt aan het ANP hoe hij de uitvaart van zijn vrouw heeft ervaren. De presentatrice werd maandag in Koedijk begraven.

“Het afscheid was geweldig, het was goed georganiseerd. Er is serieus goed werk van gemaakt met draaiboeken en alles was heel strak bedacht en uitgevoerd”, zegt Peter. “Het werkte heel goed, omdat er een totaal ander verhaal werd verteld dan alle reacties in de media. Bij ons ging het echt om het familiale.”

Dieuwertje’s uitvaart had twee delen: zaterdag was er in herdenking in Naarden waar wel “een man of 350”, onder anderen vrienden, familie en collega’s, afscheid van haar konden nemen. Vervolgens was maandag de echte uitvaart, in kleine kring, waar Dieuwertje in bijzijn van circa dertig naasten werd begraven. Die bijeenkomst was volgens Peter emotioneel. “Het was warm en met heel veel bloemen en met veel kleur, dat wilde ze ook. Mensen mochten ook absoluut niet in het zwart komen. Dieuwertje wilde een feestje en ze kreeg een feestje.”

‘Overvallen door de grootsheid’

Dieuwertje’s naasten werden volgens Peter “totaal overvallen door de grootsheid” die de dood van de presentatrice in Nederland teweegbracht. “Wat er in Nederland is gebeurd was voor ons echt onwaarschijnlijk. Als je dat ziet, ben je daar heel erg blij om. Je hebt je nooit gerealiseerd dat zij zoveel voor Nederland en voor de kinderen heeft betekend.”

Neuskanker

De presentatrice stierf vorige week zondag op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Dieuwertje is volgens haar echtgenoot thuis vredig ingeslapen. In april 2024 maakte ze bekend dat ze een neusamputatie moest ondergaan vanwege neuskanker. In januari van dit jaar maakte de NTR bekend dat de kanker was teruggekeerd en dat Dieuwertje niet meer zou genezen.