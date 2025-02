Jim Bakkum van de trap gevallen: ‘Van boven naar beneden’

Overlijden

Ron Brandsteder op 74-jarige leeftijd overleden

Droevig nieuws over Ron Brandsteder. De presentator is maandag op 74-jarige leeftijd overleden, dat meldt De Telegraaf. Ron was langere tijd te horen op de radio bij NPO Radio 5, maar trok zich eind 2023 plotseling terug. Destijds wilde de presentator niet vertellen waarom hij dat deed, maar er werd al gespeculeerd dat zijn gezondheid...