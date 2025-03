Jim Bakkum in zijn nopjes: ‘Jeugddroom uitgekomen’

Tekst: Dunya Diercks

Dit jaar kan wat Jim Bakkum betreft niet meer stuk, jubelt hij op Instagram. Hij werd door zangeres Anouk uitgenodigd om tijdens het Herinneringen Top 50 Concert in de Ziggo Dome, georganiseerd voor en door Alzheimer Nederland, met haar haar nummer Hold Me, dat ze in 2015 uitbracht met Douwe Bob, te zingen.

“Ik dacht niet dat mijn carrière nóg mooier kon. Tot ik een mail kreeg waarin stond dat Anouk – zeg maar de zangeres waardoor ik op mijn tiende ben gaan zingen en op ieder dorpsfeest haar song Sacrifice luid ten gehore bracht – aan had gegeven haar nummer Hold Me met mij te willen zingen”, schrijft Jim bij een foto van hem en Anouk. “Het was alles en meer. Cirkel rond voor mij.” Later plaatste hij ook beelden van hun duet.

‘Geweldig relaxed mens’

Hij sluit als een ware ‘fanboy’ af met lovende woorden voor Anouk. “Wat een artiest. Wat een zangeres. En bovenal, wat een geweldig relaxed mens om mee te werken.”