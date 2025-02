Jim Bakkum feliciteert vrouw Bettina via Instagram: ‘Hoef ik niet meer te bellen’

Tekst: Nicky Molendijk

Bettina Holwerda mag vandaag 46 kaarsjes uitblazen en dat viert ze op een bijzondere bestemming. Samen met haar zoon is Bettina namelijk in Ijsland. Haar echtgenoot Jim Bakkum is niet mee op dit tripje en daarom feliciteert de acteur haar via Instagram.

“Ze is jarig vandaag. En is niet hier. En dat vind ik stom”, schrijft hij. “Daarom plaats ik maar zo’n filmpje waarvan je de intense lach nog in je buik voelt bij het terugkijken”, voegt hij eraan toe.

De acteur grapt vervolgens: “Gefeliciteerd lieffie, lekker over Instagram, dan hoef ik je niet meer te bellen vandaag.”