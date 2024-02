Jaap Reesema voelt zich vaak nog dik: ‘Weet niet of dat ooit weggaat’

Zanger Jaap Reesema staat komende maand met zijn sixpack op de cover van de Men’s Health. “Ik heb nog heel vaak dat ik me dik voel, ik weet niet of dat ooit weggaat”, vertelt hij aan RTL Boulevard.

De 39-jarige Reesema was vroeger een stuk zwaarder en voelt zich daardoor soms nog onzeker. Toch is hij wel trots op de cover. “Ik heb vaak gedacht na drie maanden: dit gaat helemaal niet meer lukken”, aldus de zanger, die in “de laatste periode” alsnog zijn sixpack tevoorschijn zag komen.

De cover van het mannenblad was voor Reesema een goede stok achter de deur om te blijven trainen, zo vertelt hij. “Je hebt geen excuus, je moet op die cover staan en dan kan ik niet falen.” Reesema volgt verscheidene bekende Nederlanders op met zijn cover. Vorige maand stond Arie Boomsma nog op de voorkant van het blad.