House of Animals-Karen Soeters deelt bijzondere anekdote over Loretta Schrijver: logeren bij Koffietijd

Tekst: Dunya Diercks

Dierenbeschermer Karen Soeters, oprichter van dierenbeschermingsorganisatie House of Animals, heeft warme herinneringen aan de onlangs overleden presentatrice Loretta Schrijver. Wat ze samen natuurlijk gemeen hadden is een groot hart voor dieren.

Zo schrijft Karen op Instagram over haar bijzondere logeerpartij met de presentatrice in de studio van Koffietijd. Karen zou namelijk komen vertellen over het lot van legkippen en stichting Red een Legkip en in dat kader zouden een paar van die kipjes in de studio zijn. Maar de kippen werden een dag vóór de uitzending met Karen al naar de studio gebracht. “Loretta belde mij met de mededeling dat je die kippen natuurlijk niet alleen laat zo’n eerste nacht in een vreemd verblijf en dat ze dus in de koffietijdstudio ging overnachten. Nou ja dan ik ook natuurlijk en zo geschiedde”, schrijft Karen.

‘Liefdevol en mooi’

Dat werd een memorabel logeerpartijtje. “Wat hebben we een plezier gehad die avond en trouwens ook nacht want veel geslapen hebben we niet. Op Tweede Paasdag werden in de uitzending alle kippen opgehaald door adoptanten. En toen bleek Quinty Trustfull een stuk behendiger in het vangen van de kippen dan ik destijds. Het was zo liefdevol en mooi!”

Samen in één bed

Daarmee was een nieuwe traditie geboren en stond Tweede Paasdag in het kader van Red een Legkip, inclusief kippen in de studio. Een jaar later werd Karen opnieuw gebeld om samen met Loretta te logeren, en wel samen in één bed. Maar: “het item bleek gesponsord door een bekende beddenfabrikant. Jaren later toen ik mijn bestanden aan het opruimen was vond ik de zeker 20 filmpjes die we die avond gemaakt hebben. Bedoeling was iets aardigs over dat bed te zeggen. Voordat het ons lukte iets een beetje zinnigs te zeggen zonder in lachen uit te barsten waren we zeker 20 filmpjes verder.”

Die filmpjes heeft ze helaas niet meer, maar gelukkig heeft ze de foto’s én de warme herinneringen nog.