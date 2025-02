Henry van Loon zegt optredens af: ‘Balen’

Eurovisie Songfestival

Claude in Zwitserland voor opname promofilmpje Eurovisie Songfestival

Claude is momenteel in Zwitserland. Dat deelt de zanger met een aantal kiekjes op Instagram. “Iets met het songfestival”, schrijft hij erbij. AVROTROS onthult wat de zanger, die Nederland dit jaar vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival, daar precies doet. Volgens de omroep is Claude voor opnames van zijn zogenoemde postcard, een promofilmpje, in Zwitserland. Dit...