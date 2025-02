Hélène Hendriks is slachtoffer van hacking: kan niets verwijderen of uitloggen

Tekst: Dunya Diercks

Op het X-account van presentatrice Hélène Hendriks verschijnen plots hele rare berichten waarin mensen worden aangespoord om geld te investeren. Hélène’s account is dus gehackt, maar de presentatrice kan daar geen einde aan maken omdat ze zelf geen toegang meer kan krijgen tot haar account, meldt ze dan maar via Instagram, want daar kan ze nog wél in.

“M’n account op Twitter / X is dus gehackt. Kan m’n account niet in en dus ook niet verwijderen of uitloggen”, schrijft ze. Ze roept haar X-volgers op haar account te rapporteren. Zelf zocht ze al contact met X, maar een reactie van die kant blijft nog uit.