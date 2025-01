Hélène Hendriks biedt excuses aan om ‘grapje’ over zaak Tygo Gernandt

Hélène Hendriks heeft op X haar excuses aangeboden voor een opmerking die ze woensdagavond maakte in haar programma Oranjewinter. In de talkshow kwam de aangifte van Gernandts ex Dianne van den Eng aan bod, die de acteur van mishandeling beschuldigt. Hendriks zei dat ze de beelden daarvan niet kon uitzenden, omdat die te duur zouden zijn.

“Ai, dat had wat beter gekund gisteravond”, schrijft Hendriks op X. “Voor de duidelijkheid: Het slachtoffer op de beelden van Tygo heeft zeker niet om geld gevraagd. Als dat op een of andere manier toch zo is overgekomen… Excuus.”

Hendriks maakte naar eigen zeggen een grapje. “Maar als het toch anders is overgekomen en zou suggereren dat dat meisje er geld voor vroeg, wilde ik graag duidelijk maken dat daar geen sprake van is.”

Tijdschrift Privé publiceerde woensdag een artikel over de vermeende mishandeling. Daarop volgde al snel een video waarop het lijkt alsof Gernandt zijn ex door een gang sleept. Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds reageerde woensdagavond laat in Shownieuws boos op de opmerking van Hendriks. Hij stelt dat Van den Eng “nooit een euro” heeft gehad voor de beelden.