Hans Cornelissen: ‘Niet leuk dat ik altijd aan sta’

Tekst: Sabine Krouwels

Theaterproducent Hans Cornelissen draait al 24 jaar mee. Hij kent het klappen van de zweep, maar weet ook dat hij niet zomaar een paar dagen niet bereikbaar kan zijn. “Als er iets gebeurt, dan word je toch gebeld. Je moet altijd klaarstaan,” vertelt hij deze week in Weekend.

Hans Cornelissen houdt van zijn werk, maar ziet ook zeker aspecten die hij minder leuk vindt, bekent hij deze week in Weekend. “Ik sta altijd aan. Ik doe dat zelf, maar ik kan niet zeggen: “Ik ben nu twee dagen niet bereikbaar”. Als er iets gebeurt, dan word je toch gebeld. Je moet altijd klaarstaan en er is natuurlijk altijd wat, want je werkt voor zoveel mensen.”

Relativeren

Ook voor zijn partner Tom is het leven met Hans daarom niet altijd even makkelijk. “Maar hij kan het heel goed relativeren,” aldus de theaterproducent. “Hij kan ook tegen mij zeggen: “Vervelend, maar nu weg met die shit, het is nu eenmaal zo”.”

