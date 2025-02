Guus Meeuwis gaat opnieuw de grens over

Tekst: Nicky Molendijk

Goed nieuws voor Guus Meeuwis. Na eerdere optredens in Londen (2015), Parijs (2016) en New York (2022) gaat de zanger opnieuw de grens over. Op 13 december treedt Guus op in het Sportpaleis in Antwerpen.

Donderdag maakt Meeuwis dit nieuws bekend. “Toen ik onlangs voor de tigste keer vaststond op de Ring Antwerpen en zoals altijd eerbiedig salueerde naar het Sportpaleis dacht ik: verrek, het mooiste staat soms echt vlak voor je neus. Of in dit geval: vlak voorbij de landsgrens”, aldus de zanger.

Volgens Guus is dit “een zaal die al héél lang op mijn verlanglijstje staat”, dat schrijft hij op sociale media. “Deze plek is voor mij de perfecte volgende bestemming van m’n ‘Iconische Internationale Zalen Tour’.”

De kaartverkoop start vrijdag om 10:00 uur.