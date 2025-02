Gordon aan het infuus: ‘Drie zakken vol’

Tekst: Nicky Molendijk

Vervelend nieuws voor Gordon. Op zijn Instagram Stories deelt de zanger namelijk dat hij aan het infuus ligt.

Gordon heeft een buikgriep opgelopen in Zuid-Afrika. In een video geeft de presentator een gezondheidsupdate. “Nou jongens, je gelooft het niet. De beer is geveld”, vertelt Gordon. “Ik heb een infuus gekregen tegen slechte smaak. Het zijn drie zakken vol”, grapt hij.

De presentator gaat verder. “Nee, ik heb een buikgriep opgelopen, nou… Jezus christus.” Ondanks Gordon er lacherig over doet, is het erg vervelend. “Nee, ik maak wel een grapje, maar het is de hel.”

Ook vertelt Gordon dat de dokter net is langs geweest. “Toevallig heel knap ook. Ik maak er maar een lolletje van. Hij zegt: ‘Het is buikgriep’. Ik zeg:’ Ik lig liever met een Griek in bed.'”