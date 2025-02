Goed nieuws voor Echte Gooische Moeders-fans

Tekst: Nicky Molendijk

Leuk nieuws voor alle fans van de serie Echte Gooische Moeders. De dames hebben namelijk een nieuw seizoen bevestigd.

Op Instagram onthullen de moeders dat de opnames al in volle gang zijn. “Het hoge woord is eruit: het vijfde seizoen van Echte Gooische Moeders is in de maak en dit jaar te zien bij Videoland!”, schrijven ze bij een video.

“We kijken er naar uit om jullie weer mee te mogen nemen in onze levens”, stellen ze tot slot.

Header foto: Videoland