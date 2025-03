Gert Verhulst vond doosjes Viagra in kleedkamer Johan Derksen

Tekst: Dunya Diercks

De Vlaamse mediaondernemer en realityster Gert Verhulst was maandag te gast in Vandaag Inside en maakte van de gelegenheid gebruik om eens op onderzoek uit te gaan in de kleedkamer van Johan Derksen. Daar deed hij een opmerkelijke vondst...

VI-presentator Wilfred Genee onthult dat Gert daar doosjes Viagra had gevonden. Daar wil hij natuurlijk het zijne van weten… “Ja, ik heb wat Viagradoosjes maar dat kan ik uitleggen, terwijl ik schijt heb aan wat jullie denken”, begint Johan (76). René van der Gijp meldt vervolgens tussen neus en lippen dat hij ook Viagra heeft liggen, maar Johan gaat onverstoord door met zijn relaas.

‘Ik krijg ‘m niet meer omhoog, Willem’

“Ik kreeg wat doosjes Viagra, ik dacht: misschien zitten ze erin en dan probeer ik er vanavond eens één, maar er zat niets in. Er zat een brief bij, er is een dokterscollectief in Nederland want er zijn blijkbaar heel veel mannen van mijn leeftijd die vinden het vervelend naar de huisarts te gaan om te zeggen: ‘ik krijg ‘m niet meer omhoog, Willem’ en dan kun je die pillen bij dat collectief telefonisch bestellen.” Dát was kennelijk niet aan dovemansoren gericht, grapt Johan. “Dus ik heb die mensen vanochtend gebeld…”

Bekijk het fragment hieronder: