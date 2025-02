Gaby Blaaser koopt huis overleden moeder

Misbruik/Showbuzz/Wereldsterren

Guy Pearce 'in zekere zin ook slachtoffer' van Kevin Spacey: hij was handtastelijk

Acteur Guy Pearce, die jarenlang een relatie had met ‘onze’ Carice van Houten, werkte ruim twintig jaar geleden met de omstreden acteur Kevin Spacey (65). Dat is hem niet in de koude kleren gaan zitten, zegt de Australiër in de podcast Awards Chatter. De twee speelden in de film L.A. Confidential uit 1997. In “zekere...