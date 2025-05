Flinke kritiek op Hind na video’s met leeuwen

Tekst: Redactie Weekend

Hind heeft flinke kritiek gekregen op een aantal video’s die ze eerder heeft geplaatst met leeuwen en welpjes in Thailand. Stichting AAP haalt op social media flink uit naar de zangeres.

“Zangeres Hind heeft verontrustende video’s op haar Insta gepost. In de eerste video is te zien dat ze contact heeft met volwassen leeuwen, die apathisch naast haar liggen”, schrijft de dierenrechtenorganisatie op Instagram.

“Ondanks onze DM’s waarin we uitlegden dat deze beelden illegale handel in leeuwen en dierenmishandeling in de hand werken, ging ze dit weekend opnieuw de fout in”, voegt stichting AAP toe. Hind heeft zondag een video gedeeld waarin ze een fles gaf aan een leeuwenwelpje. “Het dier zou nog bij zijn moeder moeten zijn, maar wordt in plaats daarvan uitgebuit voor entertainment en likes op social media.”

Hind heeft zelf nog niet gereageerd op het bericht van Stichting AAP. Zij hopen in ieder geval wel “dat Hind de hint deze keer niet mist en leeuwen en andere wilde dieren voortaan met rust laat!”, aldus de dierenrechtorganisatie.