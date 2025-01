Flinke domper voor Miss Montreal: ‘Geen idee hoe ik dit op moet lossen’

Gezondheid

Emma Heesters geeft update over gezondheid: 'Laatste bestraling gehad'

Emma Heesters deelt een gezondheidsupdate op sociale media. De 29-jarige zangeres maakte in november bekend baarmoederhalskanker te hebben. Op TikTok deelt Emma de allerlaatste uitwendige bestraling achter de rug te hebben. In een video neemt ze haar volgers mee naar het ziekenhuis. In een voice-over vertelt de zangeres dat ze zich bij de balie heeft...