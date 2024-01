Extra concert Son Mieux in de Ziggo Dome

Son Mieux geeft volgend jaar een extra concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. De Haagse band treedt ook op 31 januari 2025 op, maakte organisator Agents After All maandag bekend.

Eerder werd bekend dat de zeskoppige groep volgend jaar op 1 februari in de concerthal optreedt. Omdat de tickets voor de grootste show van Son Mieux tot nu toe binnen een week bijna uitverkocht zijn, is een tweede concert toegevoegd. De kaartverkoop voor het extra optreden start woensdag.

Zanger Camiel Meiresonne noemt het “niet te bevatten” dat er een extra concert komt. “Wat een achtbaan! We gaan dit vieren met iedereen die ons heeft omarmd in de afgelopen jaren, om samen het grootste feest ooit neer te zetten!”