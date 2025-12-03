Ewout Genemans

Ewout Genemans over werk: ‘Natuurlijk mis ik ook genoeg feestjes’

Tekst: Evelien Berkemeijer

03/12/2025

Ewout Genemans heeft een droombaan, maar die komt met een prijskaartje. In een gesprek met tijdschrift Nouveau vertelt de producent en presentator hoe zijn werkleven bijna altijd doordraait, waardoor sociale afspraken er regelmatig bij inschieten. Toch voelt het voor hem zelden als ‘gewoon’ werk.

In het interview schetst Ewout Genemans hoe hij vaak aan meerdere programma’s tegelijk werkt en weken maakt waarin werk vrijwel elke dag centraal staat. Als gezicht van onder andere zijn Bureauserie en als drijvende kracht achter productiebedrijf No Pictures Please is hij voortdurend aan het plannen, draaien en monteren. Dat hij daardoor feestjes mist, neemt hij op de koop toe, omdat zijn creatieve motor eigenlijk nooit uitgaat.

Altijd in de weer met nieuwe programma’s

Tegen Nouveau vertelt Ewout dat het televisiebestaan weinig ruimte laat voor echte luwte. ‘Het komt voor dat ik zes, zeven dagen per week bezig ben met mijn programma’s’, zegt hij. Terwijl hij voor Bureau Utrecht maandenlang met de politie meeloopt en voor Gevaarlijke Gevangenissen de wereld over vliegt, loopt de rest van zijn werk gewoon door. Vrienden, familie en zijn partner weten volgens hem dat hij in drukke periodes grotendeels van de radar is.

Werk als jeugddroom

Toch ziet Ewout zichzelf niet als iemand die doorslaat in werken. Op de vraag of hij een workaholic is, reageert hij duidelijk: ‘Helemaal niet. Wat ik doe, voelt nooit als werk, eerder als een jeugddroom die uitkomt. Als kind wilde ik al verhalen vertellen en had ik een fascinatie voor criminaliteit, gevangenissen en politie. Nu belicht ik in mijn Bureauserie politiewerk en de mens achter de agent en, waar ik er vroeger alleen van kon dromen wat zich binnen gevangenismuren afspeelde, bezocht ik voor Gevaarlijke Gevangenissen in El Salvador een megagevangenis met 40.000 gedetineerden. We hebben er 2,5 jaar aan gewerkt om daar binnen te komen. Als dat lukt, geeft dat wel even een kick, ja.’ Dat gevoel, zegt hij, maakt de lange dagen en volle agenda voor hem de moeite waard.

Creativiteit stopt nooit

Dat hij daardoor ook privé dingen laat schieten, steekt soms, geeft Ewout toe. ‘Voor bijzondere momenten maak ik echt wel tijd, maar natuurlijk mis ik ook genoeg feestjes en verjaardagen. Soms baal ik daarvan, aan de andere kant is werk een onderdeel van mijn leven geworden. In mijn hoofd ben ik er altijd wel mee bezig, ook wanneer ik vrij ben. Vaak kom ik, júíst als ik ontspannen ben of in een relaxte setting, zoals op vakantie, op creatieve nieuwe programma-ideeën. Vroeger liep ik daarom altijd rond met een notitieboekje op zak. Nu zet ik dingen die in me opkomen meteen in de notities van mijn telefoon, of ik mail de redactie: ‘Goh, hebben jullie hier of daar weleens aan gedacht?’’ Zo blijft de producent, zelfs als hij een feestje mist, voortdurend bezig met het volgende verhaal dat hij wil vertellen.

