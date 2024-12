Eva uit Over Mijn Lijk op 26-jarige leeftijd overleden

Eva Hermans-Kroot, bekend van het BNNVARA-programma Over Mijn Lijk, is zaterdag op 26-jarige leeftijd overleden. Het nieuws werd op haar Instagrampagina bekendgemaakt. Vrijdag deelde ze nog haar laatst zelf geschreven bericht waarin ze afscheid nam van haar volgers.

“Als je dit leest betekent het dat ik er niet meer ben”, staat er bij een zwart-witfoto van Hermans-Kroot. “Ik ben op zaterdag 30 november 2024 overleden in het bijzijn van mijn lieve naasten. Voor mij veel te vroeg want het leven was zo leuk. Ik heb genoten van elke minuut samen met mijn familie, vrienden en mijn grote liefde Matthijs.”

Hermans-Kroot leed aan een ongeneeslijke vorm van longkanker. In haar overlijdensbericht benadrukt ze dat ze de strijd tegen kanker niet heeft verloren, maar dat ze “keihard gestreden” heeft en de ziekte met zich meeneemt. “Kanker kent geen winnaars of verliezers. We denken allemaal dat we onverwoestbaar zijn, maar uiteindelijk leeft iedereen met de dag en dat advies kan ik meegeven. Plan niet heel je toekomst, leef je leven nu. Kijk wat het leven je brengt.”

Via haar account Longeneeslijk gaf Hermans-Kroot sinds haar diagnose in 2021 geregeld updates over haar gezondheid. Ook schreef ze een boek over leven met kanker. Hermans-Kroot schrijft dat ze ervoor heeft gekozen om in besloten kring gecremeerd te worden.