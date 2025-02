Emotioneel moment voor Nicolette van Dam: ‘Tranen in m’n ogen’

Muziek

Post Malone treedt in september op in Nederland

Post Malone geeft dit jaar een optreden in Nederland. De zanger zal op 9 september een concert geven in de GelreDome in Arnhem als onderdeel van zijn stadiontour The Big Ass World Tour. Op 12 augustus zal de zanger het Europese deel van zijn tour beginnen in Praag. Ook zal Post Malone deze zomer op...