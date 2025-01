Emma Heesters geeft update over gezondheid: ‘Laatste bestraling gehad’

Wereldsterren

'Adele maakte landhuis onverkoopbaar door spookgeruchten'

De eigenaar van een groot landhuis in de Britse regio West Sussex claimt dat zijn huis “onverkoopbaar” is geworden nadat de Britse zangeres Adele er in 2012 verbleef. Volgens de eigenaar, Nicholas Sutton, startte de zangeres een gerucht dat het spookt in het huis, meldt The Independent. “De eerste huurder, Adele, bleef zes maanden en...