Djarno Hofland

Djarno Hofland viert vriendin: ‘Laat zien hoe een echte moeder hoort te zijn’

Tekst: Evelien Berkemeijer

02/10/2025

Djarno Hofland plaatste donderdagmiddag een Instagram post gericht aan zijn vriendin. Hij schrijft: ‘Jij laat mij elke dag zien hoe een echte moeder hoort te zijn.’

Djarno Hofland ken je wellicht als voetballer of de neef van André Hazes jr. Hij was te zien in realityserie André Hazes: Ik Haal Alles Uit Het Leven en zit het nieuwe seizoen van Special Forces VIPS. In oktober maakte hij van Manon Kool zijn verloofde.

Maatje en mama

Op Instagram schrijft hij: ‘Gefeliciteerd, mijn liefde’, bij een reeks aan foto’s van Manon. Hij vervolgt openhartig over wat zij voor hem betekent: ‘Jij bent niet alleen mijn vrouw, maar ook mijn maatje, mijn steun en mijn alles. Jij bent niet alleen mijn vrouw maar ook de moeder van onze twee kinderen en een bonusmama die vanaf dag één mijn dochter als je eigen hebt gezien.’

Djarno Hofland wordt gesteund door verloofde

Nadat hij verteld dat Manon elke dag zien hoe een echte moeder hoort te zijn, vertelt hij dat ze hem altijd steunt. “Jij bent degene die mij altijd heeft geholpen, en mij hebt gesupport in elke keuze die ik maakte. Ook nu weer, in de keuzes die ik heb gemaakt en in de keuzes die jij in jouw leven gaat maken ik zal altijd naast je blijven staan.” Het bericht sluit hij af met vele mooie woorden: ‘Jij bent mijn kracht, mijn toeverlaat, degene die me door alles heen trekt. Zonder jou ben ik niks, met jou ben ik alles. Jij bent mijn leven, mijn liefde, mijn altijd.’

Manon Kool in het nieuws

Recentelijk was er veel aandacht voor de vriendin van Djarno. Toen bekend werd dat André en zijn neef geen contact meer hadden, reageerde Dr. Peruvians, een vriendin van Rachel Hazes, dat het voor de twee een financieel probleem zou worden. Zo deelde Shownieuws. Manon reageerde toen dat Dr. Peruvians een vriendin van Rachel is en haar al langere tijd lastigvalt met berichtjes en het verspreiden van leugens over hun familie.

