Dj Paul Elstak wordt opa

Dj Paul Elstak wordt opa. Zijn dochter Savannah is zwanger van een jongetje, deelt de 58-jarige Rainbow in the Sky-dj op Instagram.

“It’s a boy! Zo blij dat ik eindelijk opa word”, schrijft Elstak bij een video waarop Savannah en haar partner Melvin een ballon kapotprikken. Daaruit valt blauwe confetti.

Elstak schrijft dat hij onwijs blij is voor zijn dochter en Melvin. “Ik weet zeker dat jullie geweldige ouders worden.”