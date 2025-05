Dit was een van de ‘beste en moeilijkste keuzes’ van Jessie Jazz Vuijk

Robert Doornbos heeft volste vertrouwen in kersverse vader Max: ‘Gewoon op het podium’

Max Verstappen (27) verkeert in een gelukzalige pitstop van zijn leven, want de Formule 1-ster is voor het eerst vader geworden. Zijn vriendin Kelly Piquet is bevallen van een dochter. Het meisje heeft de naam Lily gekregen. “Welkom op de wereld, lieve Lily”, schrijven Verstappen en Piquet vrijdag op Instagram. “Ons hart is vervuld van…