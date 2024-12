Dit is de winnaar van Heel Holland Bakt

Elise is de winnaar van het twaalfde seizoen van het Omroep MAX-programma Heel Holland Bakt. De 28-jarige arts in opleiding won zondagavond in de finale van haar concurrentes Kim en Anne.

“Dit is zo ‘insane’ gewoon. Ik had dit zo niet verwacht. Ik ben superblij”, reageerde de winnares. In de laatste aflevering moesten de drie vrouwen een barometer van gebak maken. Als ‘spektakelstuk’ volgde een winterse bruidstaart, waar de baksters zeven uur de tijd voor kregen.

Juryleden Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden vonden Elise de beste. Volgens Van der Heijden blonk Elise uit “in smaak, techniek en het hele seizoen ook”. Elise won gedurende de bakwedstrijd drie keer de titel ‘meesterbakker van de week’. “Ze heeft niet voor niets drie speldjes”, aldus Robèrt.

Dit seizoen van Heel Holland Bakt kwam door “een combinatie van factoren” eerder dan normaal op tv. Daardoor kwamen nieuwe thema’s, zoals Sinterklaas, aan bod tijdens de bakwedstrijd.