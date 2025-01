Dieuwertje Blok heeft opnieuw kanker, niet meer te genezen

Gezinsuitbreiding

Herman van der Zandt en Anna Gimbrère ouders geworden van zoontje

Geweldig babynieuws voor Herman van der Zandt en Anna Gimbrère. Het stel is ‘smoorverliefd’ op hun pasgeboren zoontje Felix. Via het Instagram-account van de KRO NCRV laten ze weten dat de kleine man geboren is. “Hij doet het heel goed”. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door KRO-NCRV (@kro.ncrv) De twee zijn sinds...