Davina Michelle blikt terug op shows als supportact Robbie Williams: ‘Zenuwen op 200%’

Dít wordt de vervangster van Bertrie Wierenga in GTST

Bertrie Wierenga stopt met haar rol in Goede Tijden, Slechte Tijden. De actrice wil meer tijd besteden aan haar dochtertje. Jolijn Henneman neemt de rol van Bertrie over en gaat Shanti Vening spelen in de soapserie. “Het is een heel leuk personage, het is een heel leuke plek om te werken”, vertelt Jolijn in RTL Boulevard….