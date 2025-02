Cornald Maas verzorgt commentaar songfestival in zijn eentje

Tekst: Nicky Molendijk

Dit jaar zal Cornald Maas in zijn eentje het commentaar bij het Eurovisie Songfestival verzorgen. AVROTROS maakt maandag bekend dat Jacqueline Govaert dit jaar niet als co-commentator meedoet.

In een verklaring zegt AVROTROS het volgende: “Veel landen werken met één commentator en daar zien we dat dit goed werkt. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Cornald, met zijn ervaring en enorme kennis van het songfestival, ook alleen een bron van informatie gaat zijn voor de kijker tijdens de halve finales en finale.”

De Krezip-zangeres kan dit jaar niet meedoen omdat ze het moeilijk kan combineren met andere plannen. “Het duo-commentaar met Jacqueline is mij heel goed bevallen afgelopen jaar, maar helaas kan zij deze rol dit jaar niet oppakken,” vertelt Maas.

Het is niet de eerste keer dat Cornald het songfestival in zijn eentje presenteert. In 2008 en 2009 deed de presentator dat ook alleen. Door de jaren heen heeft hij samengewerkt met Willem van Beusekom, Paul de Leeuw, Daniël Dekker, Jan Smit en Sander Lantinga.