Claude gaat namens Nederland naar Eurovisie Songfestival

Claude gaat volgend jaar namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival. De 21-jarige zanger is door de selectiecommissie gekozen uit 331 inzendingen, heeft AVROTROS donderdag bekendgemaakt.

Claude, de artiestennaam van Claude Kiambe, werd geboren in Congo en kwam op 13-jarige leeftijd naar Nederland. In het najaar van 2022 brak hij op stormachtige wijze door met de hit Ladada (Mon Dernier Mot), waarin hij Nederlandstalig en Frans zingt. Dat recept paste hij ook toe op succesvolle opvolgers als Layla en Écoutez-moi. Afgelopen seizoen was hij een van de deelnemers van het populaire programma Beste Zangers. Ook kwam zijn debuutalbum Parler Français uit en was hij eerder dit jaar een van de Ambassadeurs van de Vrijheid.

Het songfestival vindt van 13 tot en met 17 mei plaats in de St. Jakobshalle in het Zwitserse Basel. Het is de derde keer dat Zwitserland gastheer is van het evenement. De inzending van Claude wordt naar verwachting in maart gepresenteerd.

Joost Klein

Na de bewogen editie van dit jaar was het tot eind oktober onduidelijk of Nederland in 2025 mee zou doen aan het songfestival. Voor de grote finale van dit jaar raakte de Nederlandse inzending Joost Klein betrokken bij een incident met een cameravrouw, wat uiteindelijk leidde tot diskwalificatie. AVROTROS liet twee maanden geleden, na meerdere gesprekken met de European Broadcasting Union (EBU), weten dat Nederland toch meedoet.

Begin december maakte de EBU een aantal maatregelen bekend die moeten leiden tot een “veiligere omgeving” voor en achter de schermen van het evenement, waar na de editie van dit jaar meerdere klachten over kwamen. Zo krijgen de deelnemers van de komende editie een ruimte waar zij zich kunnen terugtrekken en niet gefilmd mogen worden. Ook komen er meer besloten repetities en wordt de gedragscode aangescherpt. Daarnaast komt er een zonoemde welfare producer als aanspreekpunt voor artiesten en medewerkers en heeft de EBU beloofd de communicatie te verbeteren.