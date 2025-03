Boerin Bertie: ‘Er is te veel dating-tv’

Tekst: Emelie van Kaam

De kijkcijfers van het nieuwe seizoen van Boer Zoekt Vrouw vallen wederom tegen. Oud-deelnemer Boerin Bertie Steur vindt dat niet zo gek gezien het gigantische aanbod datingprogramma’s dat tegenwoordig op tv is, vertelt ze deze week in Weekend. “Mensen worden het zat.”

Het nieuwe seizoen van Boer Zoekt Vrouw is alweer enkele weken onderweg. Net als vorige keer vallen de kijkcijfers tegen. Boerin Bertie Steur, die via dit programma in 2014 op zoek ging naar liefde, denkt wel te weten waardoor dat komt. “Mensen worden echt óverladen met datingprogramma’s. Naast B&B en Winter Vol Liefde heb je Lang Leve De Liefde, First Dates, je kunt de tv niet aanzetten of er wordt gedatet. Denk ook aan die ordinaire datingprogramma’s als Ex On The Beach. Het is gigantisch.”

Zat

Met zoveel datingprogramma’s kan het volgens Bertie niet anders dan dat er wel eens wat kijkcijfers tegenvallen. “In het seizoen waarin ik meedeed, zaten we rond de vier miljoen kijkers, maar is dat tegenwoordig nog realistisch? Ik denk dat mensen dating-tv op een gegeven moment zat worden. Ik vind het zelf ook heel veel.”

