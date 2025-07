Bobbi Eden over doodzieke man: ‘Ik was boos’

Tekst: Evelien Berkemeijer

In podcast Kapper van de Sterren neemt Bobbi Eden dit keer plaats in de kappersstoel. Ze vertelt over een periode vorig jaar, waarin haar man Mark Laurenz ernstig ziek was.

Wanneer kapper en host Siko van Berkel in de podcast van LINDA. vraagt of Mark de stabiele factor van het gezin is, bevestigt Bobbi dat. “Die zorgt ook,” zegt ze, maar in dezelfde adem vertelt ze dat zij het ook kan. Als voorbeeld haalt ze een situatie van vorig jaar aan.

Kantje boord

Het jaar ervoor blijkt Mark in het ziekenhuis te hebben gelegen, met een maagwandbreuk. ‘Het was kantje boord. Zijn hele ingewanden kwamen door het gat naar buiten. Dat was niet oké, zijn hele functies gingen uitvallen.’ Bobbi moest de ambulance bellen en haar man lag anderhalve week in het ziekenhuis. Toen ze daar aankwamen vroeg Mark of hij doodging. Het antwoord? “Dat weet ik niet meneer.”

Lang mee rondgelopen

Haar man heeft er veel te lang mee rondgelopen, dus Bobbi was boos. Volgens haar had het voorkomen kunnen worden als hij eerder naar de dokter of het ziekenhuis ging. Toen iemand tegen haar zei dat Mark veel pijn had, antwoordde ze: ‘Schijnbaar niet genoeg, want what the fuck?’ Toen hij met spoed geopereerd werd en ze niet wisten wat er ging gebeuren en of er een stoma zou moeten komen, was de frustratie nog niet over. Ze zei: ‘Als hij een stoma krijgt en ik moet zijn stront gaan doen door zijn eigen schuld… doe ik niet.’ Na een dag was de woede weggeëbd. Later begreep ze dat hij heeft gewacht: ‘Het was angst.’

Bobbi zorgde voor iedereen

Het gebeurde allemaal in het weekend, dus Bobbi ging tijdens de operatie naar huis om de dag door te komen met zoon Brandon. Ze heeft gekookt, boodschappen gedaan en hem de week erna ook van school gehaald. Het herstel van Mark duurde maandenlang. Over die periode zegt ze: ‘Ik ben niet bepaald Assepoester.’

FOTO: ANP