Bijzondere dag voor Wendy van Dijk

Overlijden

Ron Brandsteder maandag in besloten kring gecremeerd

Ron Brandsteder is maandag in besloten kring gecremeerd. De presentator is vorige week op 74-jarige leeftijd overleden. Omroepbaas Jan Slagter laat namens de familie het volgende weten: “”De familie is erg blij dat de media zich afzijdig hebben gehouden. Dat waardeert de familie enorm en daarvoor wil de familie dank uitspreken.”