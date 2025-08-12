B&B Vol Liefde-Olof ‘niks mis mee’ Ormeling is weer single

Tekst: Dunya Diercks

B&B Vol Liefde-publiekslieveling Olof Ormeling is weer vrijgezel. In een video op Instagram verscheen hij samen met Winter Vol Liefde-Frits (die in Zwitserland het hart van Adrienne probeerde te winnen) en vertelden de twee dat ze veel gemeen hebben: niet alleen zijn het twee oude rotten in het vak, ook zijn ze allebei single…

Olof had zijn pijlen gericht op Marian in Portugal, maar zij zag hem vooral als goede vriend. Treuren, daar doet Olof niet aan. Al snel liet hij zijn oog vallen op Margje, die hij – dankzij haar kleindochter – ontmoette op Facebook. Toen ze elkaar in het echt zagen, was het al vrij snel dik aan. Margje had wat Olof betreft alles mee. En: “ze kan ook heel goed luisteren. En ze is hartstikke lief.” Maar na een relatie van twee jaar is het nu over en uit, bevestigt hij aan De Telegraaf.

Lees ook: B&B Vol Liefde’s Olof is ‘helemaal in love’

Goede vrienden

Olof (77) legt aan de krant uit: “Onze levens pasten niet meer bij elkaar. Daar hebben we hele goede gesprekken over gevoerd.” Maar, van onmin is geen sprake, aldus Olof. “Het is natuurlijk jammer dat het zo loopt, maar we hebben nog contact. Je kunt wel zeggen dat we als goede vrienden uit elkaar zijn gegaan.”