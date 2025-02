Auto rijdt vers geopende broodjeszaak Andy en Melisa aan gort

Tekst: Dunya Diercks

Amper twee weken geleden ging de broodjeszaak van Andy van der Meijde (45) en en zijn vrouw Melisa (44) open en nu is er niets meer van over. Andy vertelt in De 538 Ochtendshow dat de broodjeszaak, die gelegen is bij een tankstation, verwoest is door een auto.

Hun zoon Nino werk ook in de zaak, maar was op het moment van de crash niet aanwezig. Niemand raakte gewond. De schade is wel aanzienlijk. Het tankstation “is naar de klote” en hun zaak is van binnen “helemaal vernield”. “We zijn net twee weken begonnen, dus we kunnen weer opnieuw beginnen”, zegt Andy. Maar het allerbelangrijkst is natuurlijk dat er niemand gewond raakte. “Het is maar materiaal, het zij zo.”

