Arjen Lubach over nieuwe show: ‘Het is de bedoeling dat mensen gaan lachen’

BN'ers

Nielson wilde 'huwelijk redden' na vreemdgaan

Nadat in februari 2023 naar buiten kwam dat Nielson was vreemdgegaan, wist de zanger één ding heel zeker: “Ik wilde mijn huwelijk redden.” Dat vertelt hij in een interview met Het Parool. Nielson praat in de theatervoorstelling Paarse Nachten onder meer over de affaire die hij had en de gevolgen daarvan. De zanger was niet...