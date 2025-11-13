Boerderij van Dorst Arjan Ederveen

Arjan Ederveen over bijna-abortus en het verlies van zijn gezin

Tekst: Evelien Berkemeijer

13/11/2025

Nog voor het gesprek in Boerderij van Dorst goed en wel op gang komt, schuift Arjan Ederveen aan met een verhaal dat zowel wrang als opvallend luchtig is. In een paar zinnen laat hij horen hoe een bijna-abortus en meerdere gezinsdrama’s zijn levensgeschiedenis hebben gevormd. Daarna wordt duidelijk dat achter zijn milde toon een flinke reeks verliezen schuilgaat.

Arjan Ederveen vertelt direct in Boerderij Van Dorst dat zijn moeder, zwanger van hem als derde kind, haar arts vroeg om afvloeiingsthee. Raven noemt het abortusthee. De thee werd gezet, maar uiteindelijk in de gootsteen gegoten. Arjan noemt het een leuk verhaal, al blijkt hij nu de enige overlevende van zijn gezin: zijn vader, moeder en twee oudere broers zijn er niet meer.

De dood van de broers van Arjan Ederveen

Later in het programma praat de acteur verder over zijn broers. Zijn oudste broer kreeg in 1994 aids. Hij had de ziekte al geruime tijd bij zich. In New York was hij ’tekeergegaan’ en liet zich daarna testen. Die uitslag bleek positief. ‘Wat moet je daarmee?’, zegt Arjan. Wanneer Raven vraagt wat men destijds wist over de aandoening, antwoordt hij: ‘Dat je doodgaat.’ Een paar jaar later stierf zijn andere broer aan een leverziekte. Beide mannen waren jong toen ze overleden.

Boerderijvandorst Arjanravenenjelka

Het verdriet om zijn moeder

Vader overleed aan Alzheimer, vertelt Arjan. Als laatste moest zijn moeder hem laten gaan. Arjan zegt: ‘Mijn lieve moedertje is heel oud geworden, vijfennegentig, maar die is nu ook gaan hemelen.’ Jelka van Houten, eveneens aanwezig tijdens de opname, merkt op dat zijn moeder iedereen heeft moeten zien vertrekken en leeft zichtbaar mee met dat besef.

