Antoon en vriendin stilletjes uit elkaar

Antoon en zijn vriendin Carmen zijn uit elkaar. Dat heeft het management van de zanger bevestigd na berichtgeving van RTL Boulevard.

De 22-jarige zanger en zijn vriendin zijn al sinds november uit elkaar. Het stel was sinds 2022 samen. Over de reden van de breuk wordt niets gemeld.

Antoon is bekend van nummers als Hallo en Hyperventilatie. De artiest staat in februari in de Ziggo Dome in Amsterdam.