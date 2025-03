Anouk kondigt nieuwe single aan

Tekst: Denise Delgado

Volgende maand brengt Anouk (49) haar nieuwe album ‘Set This Thing On Fire’ uit. De plaat, die op 11 april verschijnt, is haar vijftiende studioalbum en werd geproduceerd door Thomas Azier.

Samen met Thomas en haar vaste schrijfpartner Martin Gjerstad schreef Anouk alle nummers voor het album. De eerste single van de nieuwe plaat, Where The Mind Goes, is inmiddels uit en Anouk gaf haar volgers op Instagram alvast een voorproefje. ‘Blij dat ik vandaag de eerste single met jullie kan delen. ‘Where The Mind Goes’ is nu te beluisteren op alle streamingdiensten,’ pent ze onder de video.

The Voice of Holland

Ondertussen bereidt RTL de terugkeer van The Voice of Holland voor. Anouk liet eerder al weten dat ze denkt dat het programma een succesvolle doorstart kan maken.

