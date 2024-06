Ali B was bang dat zedenzaak maanden vertraging zou oplopen door nieuwe getuige: moeilijk te dragen

Ali B vreesde na de komst van een nieuwe getuige dat de behandeling van zijn zedenzaak misschien nog maanden zou duren. “Die gedachte was heel moeilijk te dragen”, zei hij tegen de media na afloop van de tweede zittingsdag in de rechtbank in Haarlem.

“Hoe was deze dag? Turbulent”, vond de rapper. Hij voelde zich “super opgelucht” dat op zijn verzoek de strafeis van het Openbaar Ministerie pas vrijdagochtend volgt, als ook zijn advocaat met zijn pleidooi kan komen.

B. vreesde dat de showbizzrubrieken anders donderdagavond al groots zouden uitpakken met de vraag welke straf hij zou kunnen krijgen.

‘Jullie’ voeden publiek

“Jullie voeden het publiek en jullie moeten een mening hebben, maar wel op basis van alle feiten”, zei hij tegen de media. “Meer vraag ik niet.” Hij zegt er belang aan te hechten dat kijkers ook horen wat de verdediging heeft in te brengen.