Alfred van den Heuvel geniet van latrelatie

Alfred van den Heuvel verwachtte na zijn scheiding van Debbie de Jong, bekend van B&B Vol Liefde, de rest van zijn leven als vrijgezel te slijten. Tot Lonneke zijn leven binnen kwam lopen. Met haar wil hij oud worden, maar aan samenwonen moeten de twee niet denken, onthult hij deze week in Weekend. “Ik vind het wel gezond om lekker gescheiden te wonen.”

Dolgelukkig is Alfred van den Heuvel met zijn vriendin Lonneke. De twee maakten eerder dit jaar bekend een setje te zijn. Lonneke woont in Amsterdam en Alfred in Weesp en de twee genieten volop van hun latrelatie. Samenwonen zit er voor hen dan ook niet in. “Dat willen we allebei niet,” vertelt de acteur. “Natuurlijk heb ik wel even gedacht: is dit misschien een vrouw waarmee ik zou kunnen samenwonen? Maar toen dacht ik: waarom eigenlijk?”

Dag en nacht

Om zijn reden hiervoor te illusteren vergelijkt hij een relatie met een vriendschap. “Weet je wat het mooie en het leuke is van een vriendschap? Onder andere dat je weer naar huis gaat. Dat is het hele verschil. Met een relatie ben je dag en nacht opgescheept. Dus ik vind het wel gezond om lekker gescheiden te wonen.”

