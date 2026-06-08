Dj Afrojack ontsnapt aan heftig auto-ongeluk: ‘Gezegend dat ik kan ademen’

Tekst: Ruth Smeets

Dj Afrojack (38) heeft tijdens de Gumball 3000-rally in Miami een angstig moment meegemaakt. Op Instagram laat hij beelden zien waarop te zien is dat een metalen voorwerp dwars door de voorruit van zijn auto is gevlogen.

Nick van de Wall, zoals de artiest echt heet, zat niet achter het stuur maar op de bijrijdersstoel. Het projectiel kwam juist aan de kant van de bestuurder naar binnen.

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Stuk metaal door de ruit

Het incident heeft veel indruk gemaakt op Afrojack. ‘Soms stuurt het leven me een herinnering aan hoeveel geluk ik heb om hier te zijn’, schrijft hij bij de beelden. Ook staat hij stil bij wat hij belangrijk vindt: ‘Ik ben gezegend met mijn familie, gezegend met mijn vrienden en gezegend dat ik kan ademen.’

Bestuurder blijft kalm

Achter het stuur zat zijn vriend Nick Fuso. Hij bestuurde op dat moment een Bentley Bentayga en wist ondanks de schrik de auto onder controle te houden. Afrojack bedankt hem daarvoor met de woorden: ‘Bedankt voor het niet crashen van de auto na je Final Destination-moment.’

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Geen gewonden

Niemand raakte gewond bij het ongeluk. Toch noemt de dj het een bijzonder heftig moment. ‘Dit was het engste wat ik ooit heb gezien’, schrijft hij. Daarna voegt hij eraan toe: ‘Bedankt voor de waarschuwing, bedankt voor dit leven, laten we meer leven en meer muziek maken.’

Rally kon verder

Het voorval vond plaats tijdens de Gumball 3000, een rally waarin bekende deelnemers in luxe auto’s van Miami naar Mexico-Stad rijden. Afrojack kon uiteindelijk verder met de race. De artiest staat bekend om zijn liefde voor snelle auto’s, al liep dat eerder ook eens verkeerd af toen hij kort na aankoop een dure Ferrari crashte.