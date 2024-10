Advies: veroordeling Alberto Stegeman om nepbom kan blijven staan

De veroordeling van Alberto Stegeman voor het plaatsen van een nepbom op een militair terrein kan in stand blijven. Dat staat dinsdag in een advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Het gerechtshof legde de programmamaker in 2022 een boete van 4750 euro op. Stegeman was het daar niet mee eens en stapte naar de hoogste rechter.

Voor zijn programma Undercover in Nederland liet Stegeman in 2018 een koffer achter op een militair terrein in ’t Harde. Daarin zaten stukken draad, hompen klei, een mobiele telefoon en schroeven. Hij wilde zo aantonen dat de beveiliging op het terrein van Defensie niet deugde.

Stegeman vond dat het plaatsen van de nepbom valt onder journalistieke onderzoeksmethoden. Het hof oordeelde dat hij op een andere manier had moeten aantonen dat de beveiliging van militaire terreinen niet op orde was en dat de nepbom een te zwaar middel was.

Vrijheid van meningsuiting

De advocaat-generaal zegt in het advies dat de veroordeling door het hof niet in strijd is met de vrijheid van meningsuiting, zoals Stegeman vindt. Ook heeft het hof terecht geoordeeld dat Stegeman de indruk wilde wekken dat de koffer een bom bevatte, vindt de advocaat-generaal. Volgens de programmamaker had hij er juist alles aan gedaan om te voorkomen dat anderen zouden denken dat het om een echte bom ging. Omdat de procedure lang heeft geduurd, adviseert de advocaat-generaal om de boete te verlagen.

De advocaat-generaal is een belangrijke adviseur van de Hoge Raad. Die hoeft het advies niet over te nemen. De uitspraak van de Hoge Raad in deze zaak staat gepland op 17 december.