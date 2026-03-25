Kees En Co Esther Roord

Actrice Esther Roord, bekend als Sonja uit Kees & Co, overleden

Tekst: Denise Delgado

25/03/2026

Esther Roord, bij veel kijkers bekend als buurvrouw Sonja uit Kees & Co, is woensdag overleden. De actrice is 61 jaar geworden. Het verdrietige nieuws is bevestigd door haar mantelzorger Birgitta Vereecke.

Esther overleed in haar woonplaats Amsterdam. De afgelopen jaren ging haar gezondheid sterk achteruit. De actrice verbleef de laatste tijd in het monumentale Sarphatihuis, waar ook Ramses Shaffy tot zijn overlijden in 2009 woonde. Haar mantelzorger heeft het nieuws, op verzoek van Esther zelf, bekendgemaakt aan De Telegraaf.

In de komedieserie Kees & Co, die van 1997 tot 2006 op televisie te zien was, wist Esther jarenlang het publiek aan het lachen te krijgen. Tien jaar lang speelde ze de rol van Sonja, de buurvrouw en beste vriendin van het personage van Simone Kleinsma. De laatste jaren van haar leven stonden echter in schril contrast met die vrolijke televisiejaren.

Opvallend genoeg maakte Esther geen deel uit van de doorstart van Kees & Co in 2019. In die nieuwe versie draaide het verhaal vooral om Simone Kleinsma en Chantal Janzen. Ondanks hoge verwachtingen wist die opvolger nooit het succes van de oorspronkelijke reeks te evenaren.

In die periode ging het met Esther al langere tijd minder goed. Haar gezondheid had flink te lijden onder een zwaar leven en medicatie tegen verschillende klachten. Daar kwam later nog een ernstige val in huis bij, waarbij ze haar onderarm zwaar verbrijzelde. Een langdurig revalidatietraject bracht daar nauwelijks verbetering in, waardoor haar acteercarrière feitelijk tot stilstand kwam.

Band met Simone Kleinsma

Toch bleef het contact met oud-collega’s warm. De band met Simone was altijd hecht en hartelijk. In de afgelopen week namen verschillende bekenden afscheid van haar in het Sarphatihuis, onder wie Simone zelf, Jasperina de Jong en Jon van Eerd.

Esther Roord heeft haar lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap.

