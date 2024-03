Acteur Pierre Bokma oordeelt nooit over zijn personages

Het is niet de taak van een acteur om te oordelen over zijn personages. Dat vindt Pierre Bokma, die in EO-serie De Joodse Raad de rol van de voorzitter speelt van het contactorgaan van de Joodse gemeenschap waarmee de nazi’s in de oorlog samenwerkten. De raad probeerde tijd te rekken en de schade te beperken, maar uiteindelijk werden er 105.000 Nederlandse joden gedeporteerd.

“Het is ook niet zinvol om nu te gaan oordelen over wat hij toen met de kennis die hij had besloot te doen”, aldus Bokma. “Ik moet als acteur alleen snappen dat het voorstelbaar is wat hij heeft gedaan. Natuurlijk denk ik: ‘verdomme, zág je dan niet wat er gebeurde?’ Maar achteraf is iedereen oppermachtig en maakt iedereen de perfecte keuze.”

Bokma kende zelf de verhalen over de Joodse Raad wel voordat hij aan de serie begon. “Ik heb best veel vrienden in de Joodse gemeenschap”, vertelt hij. “Het is een onderwerp waar de meningen nog steeds flink over botsen.” Maar de acteur vindt het belangrijk dat deze zwarte bladzijde uit de recente vaderlandse geschiedenis breder bekend wordt. “Te veel mensen weten te weinig van wat er toen gebeurd is”, stelt Bokma. “Eens in de 70, 80 jaar ontstaat er een conflict met gigantische gevolgen. En de tekenen zijn niet gunstig op dit moment. De schreeuwers staan weer op de zeepkisten en brullen zich een weg naar het parlement.”

Ongemakkelijk

Bij de première van de serie waren familieleden van voorzitter David Cohen aanwezig, onder wie PvdA-coryfee Rob Oudkerk, zijn kleinzoon. Bokma vond het een ongemakkelijke bijeenkomst, maar niet per se door de heftige reacties in de zaal. “Ik kan niet naar mijzelf kijken”, legt hij uit. “Ik kijk eigen films of series alleen terug bij dit soort gelegenheden. Je ziet altijd details die anders hadden gekund of gemoeten; je denkt ‘waarom hebben ze die andere take niet genomen?’ En ik denk altijd dat andere mensen net zo streng naar mijn werk kijken als ik en ook net zo zwaar tillen als ik aan al die minuscule foutjes.”

De Joodse Raad is vanaf zondag vijf weken te zien bij de EO op NPO 1. De serie is in zijn geheel al te zien op NPO Plus.