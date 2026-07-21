Prinses Amalia woont wereldkampioenschappen paardensport bij

Tekst: Lisa Manche

Als groot liefhebber van paardensport zal prinses Amalia in augustus de opening van een groot paardensportevenement bijwonen. In Aken vinden dan de FEI Wereldkampioenschappen 2026 plaats.

Koninklijke Stallen

Tijdens de openingsceremonie zullen de Koninklijke Stallen van Denemarken, Groot-Brittannië en Nederland zich presenteren. Goudenmedaillewinnaars Anky van Grunsven en Jos Lansink zijn hierbij aanwezig.

Bijzonder rijtuig

De Nederlandse delegatie van de Koninklijke Stallen toont tijdens de opening de Crème Calèche uit 1898. Dit rijtuig was een geschenk van koningin Emma aan haar dochter Wilhelmina voor haar troonsbestijging. Het rijtuig werd daarna regelmatig gebruikt, onder andere in 1966 voor de verloving van prinses Beatrix en prins Claus.

FEI Wereldkampioenschappen

De FEI Wereldkampioenschappen is een groot paardensportevenement, waarbij alle zes disciplines van de paardensport voorbij komen: dressuur, eventing, mennen, para-dressuur, springen en voltige.

Prinses Amalia en haar liefde voor paarden

Prinses Amalia is een groot liefhebber van de paardensport. Is vaak te vinden bij wedstrijden en doet zelf soms ook mee. In haar biografie Amalia vertelt de prinses: ‘Op een paard ben ik het meest wie ik ben’.

Het paardrijden gaat alleen niet altijd zonder slag of stoot. Vorig jaar viel Amalia van haar paard, waardoor ze haar bovenarm brak. De prinses moest daarna onder het mes, maar is inmiddels gelukkig weer hersteld.