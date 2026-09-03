Modeontwerper herstelt van depressie: ‘Máxima stuurde lieve appjes’

Tekst: Rick Evers

De Argentijnse designer Benito Fernández klimt langzaam uit een diep dal. Een van de mensen die er onverwacht voor hem waren, is koningin Máxima: ’Dat vergeet ik nooit meer.’

Benito Fernández (66) weet het moment nog alsof het gisteren was. Zijn mobiele telefoon ging. Aan de andere kant van de lijn klonk een vriendelijke stem. ’Hallo!’ klonk het alleen. ’Ik vroeg: ’Wie is daar?’ En toen zei ze heel gewoon: ’Máxima Zorreguieta’.’ Wat daarna gebeurde, verraste de Argentijnse gevierde modeontwerper misschien nog wel het meest. Geen assistent, geen protocol, geen beveiliging. ’Ze vroeg op welke verdieping ze moest zijn. Even later ging de bel. Ze kwam gewoon in haar eentje naar boven.’

Bijzondere vriendschap

Dat bezoek was het begin van een bijzondere vriendschap tussen hem en de vrouw die jaren later koningin zou worden. Fernández kleedde de grootste sterren van Argentinië, ontwierp kostuums voor televisieproducties en groeide uit tot een van de bekendste modeontwerpers van Zuid-Amerika. In Nederland is Benito Fernández vooral bekend als de ontwerper van enkele van de kleurrijkste outfits van koningin Máxima. Al voordat zij prinses werd, wist de Argentijn haar gevoel voor mode feilloos te vertalen in jurken die iconisch zijn geworden.

Iconische ontwerpen

Máxima was destijds nog geen prinses, laat staan koningin, maar de verloofde van Willem-Alexander. Toch zag Fernández direct dat hij met een bijzondere vrouw te maken had. Hij ontwierp haar eerste jurken voor een reis door Zuid-Amerika. Tegenwoordig behoort hij tot de bekendste Argentijnse ontwerpers en hangen meerdere van zijn creaties in het collectieve geheugen van royaltyliefhebbers.

Achteraf bezien is het een grote eer als hij opmerkt op welke bijzondere momenten in Máxima’s leven werd gekozen voor een ontwerp van Benito. De allereerste staatsbezoeken als prinses, mee met Beatrix. Het allerlaatste staatsbezoek als prinses, terwijl nog niemand behalve zij, Beatrix en Willem-Alexander dat wisten, terwijl ze Singapore bezochten in januari 2013. Niet lang daarna kondigde Beatrix haar abdicatie aan. Opnieuw droeg ze ’een Benito’ tijdens het allereerste staatsbezoek als koningin, toen ze met Willem-Alexander in 2014 Polen bezocht.

Tekst gaat verder onder selfie van Benito met bekende Argentijnse rapper.

Koningin Máxima’s ware gezicht

Benito deelt in Weekend zijn meest bijzondere verhaal over Máxima. Dat gaat niet over mode. Een paar jaar geleden kampte Fernández met een zware depressie, die ook lichamelijke gevolgen had. Onder meer de financiële druk en enorme werkstress speelden hem parten. Zelfs zijn kleinzoon – voor hij uit de kast kwam, was hij jarenlang getrouwd met een vrouw – kon hem geen vreugde meer brengen.

Hij liet zich opnemen in een psychiatrische kliniek. Achteraf zei hij dat hij bewust open over zijn opname was om het taboe op psychische problemen te doorbreken. Benito zegt dat Máxima toen haar ware gezicht toonde. ’Dat vergeet ik nooit meer’, vertelt hij zichtbaar geëmotioneerd. Ze hadden elkaar al een tijd niet meer gesproken. ’Máxima is er op de momenten dat het nodig is. Ze stuurde me lieve whatsappjes en later ook een prachtige brief. Zulke dingen raken me nog steeds.’ Dat zegt alles over haar karakter, vindt de ontwerper. ’Zo is ze: heel warm en oprecht. Ze vergeet mensen niet.’

Lees het hele interview met Benito in Weekend 36. Vanaf 2 september in de winkels en hier online te bestellen.