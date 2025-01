Zoon Billy Ray Cyrus roept vader op hulp te zoeken: ‘Je bent niet gezond papa’

Tekst: Denise Delgado

Het optreden van Billy Ray Cyrus (63) tijdens de inauguratie van president Donald Trump (78) heeft tot veel speculaties geleid. De countryzanger leek niet helemaal in goede doen en dat viel niet alleen de fans op, maar ook zijn kinderen maken zich ernstige zorgen. Zoon Trace Cyrus (35), halfbroer van Miley Cyrus (32), uitte zijn gevoelens in een open brief op Instagram en roept zijn vader op om hulp te zoeken.

Zijn optreden tijdens het Liberty Ball had wat technische problemen, maar de zanger wist de situatie erger te maken. Billy probeerde namelijk een deel van ‘Achy Breaky Heart‘ a capella en in een vreemde monotone toon te zingen. Ondertussen dwaalde hij doelloos over het podium. Op een gegeven moment vroeg hij het publiek: “Check? Is er iemand wakker?”

Billy ging verder: “Willen jullie dat ik nog meer zing of moet ik gewoon van het podium afgaan? In het leven, als je technische problemen hebt, moet je gewoon doorgaan, of zoals president Trump zou zeggen: ‘Je moet vechten.'” Het optreden werd abrupt beëindigd toen een technicus het podium betrad en Billy Ray van het podium af begeleidde.

Op Instagram heeft Trace het over het gelukkigste moment van zijn leven en beschrijft hoe hij zijn vader vroeger als een held zag. “Ik wilde net zoals jij zijn. Maar nu herken ik de man die ik ooit bewonderde bijna niet meer,” schrijft hij. “Het lijkt erop dat deze wereld je heeft neergeslagen en dat is voor iedereen duidelijk behalve voor jou.”

Billy Cyrus tijdens zijn optreden

Trace vertelt dat hij en zijn zussen – Brandi, Miley en vooral Noah – al jarenlang bezorgd zijn om hun vader, maar dat Billy Ray hen op afstand houdt. “Noah heeft wanhopig geprobeerd je in haar leven te betrekken, maar je bent er niet voor haar geweest,” zegt Trace. Met tranen in zijn ogen hoopt hij dat zijn vader zijn zorgen serieus neemt: “Je bent niet gezond, papa. Iedereen ziet het. Ik schrijf dit uit liefde, maar ook uit angst dat de wereld je veel te snel kwijt zal raken.”

Trace, die zelf moeilijke tijden heeft doorgemaakt, biedt zijn hulp aan. “Ik leef al anderhalf jaar zonder alcohol en het voelt geweldig. Ik weet niet precies waarmee je worstelt, maar ik vermoed het wel. Als je eerlijk bent en hulp accepteert, ben ik er voor je. Je weet hoe je me kunt bereiken.” De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Ook Firerose, de ex-vrouw van Billy Ray, heeft gereageerd op zijn toestand. Aan Page Six vertelt ze: “Wat nu aan het licht komt, zijn dingen die ik privé ook heb meegemaakt tijdens onze relatie. Het is verdrietig om te zien dat hij hiermee blijft worstelen, maar ik hoop dat de waarheid hem aanzet tot verandering. Genezing begint bij het erkennen van je problemen.”

De situatie rondom Billy Ray Cyrus heeft veel emoties losgemaakt in zijn familie en roept vragen op over zijn gezondheid en toekomst.

